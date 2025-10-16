Bir yılda 62 bin ölüm! Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl 62 bin kişi hava kirliliği kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdi. Raporda, Türkiye'nin havası en kirli şehirlerine de yer verildi.

Abone ol

Durgun rüzgar, ısınma kaynaklı yakıt kullanımı ve egzoz... Bu durumların hepsi havayı kirleten nedenler arasında yer alıyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, hava kirliliği Türkiye ekonomisine yılda 138 milyar dolara mal oluyor.

NTV'den Sena Gürbıyık'ın haberine göre Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında partikül madde olarak nitelendirilen kirletici nedeniyle Türkiye genelinde 62 bin kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

TÜRKİYE'DE HAVANIN EN KİRLİ OLDUĞU ŞEHİRLER

Raporda, en kirli iller Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak belirlendi.

İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde.

Uzmanlar Partikül Madde 2,5 olarak bilinen ve solunum yoluyla akciğerlere zarar veren partikül madde için de yasal sınır değeri belirlenmesini talep ediyor.