Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında yerin 2.5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Ege ve Akdeniz'deki sismik hareketliliği duyurdu. Son gelen verilere göre, Girit Adası açıklarında (Akdeniz) bir deprem kaydedildi.

Saat 07:20:45'te (TSİ) gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise yüzeye oldukça yakın bir nokta olan 2.5 kilometre olarak belirlendi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa dair bilgi paylaşılmadı.