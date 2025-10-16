Bursa’da su kesintileri 22 Ekim’e kadar uzatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki baraj doluluk oranlarının kritik seviyelerde kalması nedeniyle 16 Ekim’de sona ermesi planlanan planlı su kesintilerinin süresini bir hafta daha uzattı. Kesintiler, 7 ilçede dönüşümlü olarak uygulanacak.

Bursa’da uzun süredir devam eden kuraklık, su yönetimini zorlamaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının kritik seviyelere inmesi üzerine, 1-16 Ekim tarihleri arasında uygulanan planlı su kesintilerinin süresini 22 Ekim’e kadar uzatma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kesintiler kentin yedi büyük ilçesini kapsayacak: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey.

GÜNLÜK 12 SAAT KESİNTİ VE HASTANELER MUAF

GerçekGündem'in haberine göre, dönüşümlü olarak uygulanacak su kesintileri, günlük 12 saati geçmeyecek şekilde planlandı. Uygulamayla birlikte, günlük 100 bin metreküp su tasarrufu hedefleniyor.

Vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile diğer devlet hastanelerinin kesintilerden muaf tutulacağı belirtildi. Yetkililer, halkı su kullanımında azami hassasiyeti göstermeye davet etti.