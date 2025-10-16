Bakan Güler'den Gazze açıklaması: 'TSK göreve hazır'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladıklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Temas Grubu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda önemli oturumlara katıldıklarını belirten Güler, toplantılar kapsamında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun, Ukrayna'ya sağlanabilecek destek ve diğer güvenlik konularının ele alındığını aktardı.

Güler, toplantının ardından yaptığı açıklamada Gazze konusunu ele aldı.

Yaşar Güler'in açıklamaları şöyle:

"Belçika/Brüksel’deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na iştirak ederek önemli oturumlara katıldık. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantıları'nda da yer aldık. NATO’ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5’te yer alan bir ülke olarak, NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere İttifak’ın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları vurguladık.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı ve Gazze’de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye’nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK’nın Gazze’de kurulacak çok uluslu Görev Gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladık.