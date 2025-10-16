İran Cumhurbaşkanı'ndan Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların bölgede derin endişeye yol açtığını belirterek, iki ülkenin çatışma yerine "bir kez daha dostluk yolunu seçeceklerinden emin" olduklarını söyledi.

Pezeşkiyan, Tahran'daki bir toplantıda yaptığı konuşmada, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalara değindi.

İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların İslam düşmanlarının ve uluslararası siyonizmin "komplolarının sonucu olduğunu" ifade eden Pezeşkiyan, "Bu iki kardeş, Müslüman ve komşu ülke arasında son dönemde yaşanan olaylar, İran dahil bölgedeki tüm ülkelerde derin endişe ve kaygıya yol açmıştır." dedi.

Pezeşkiyan, "Kur'an'daki 'Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanmayın' ilkesine inanarak, iki dost ve komşu ülke arasındaki gerginliği azaltmak, diyaloğu genişletmek ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için tüm imkan ve çabalarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgenin çatışmaya değil, her zamankinden daha fazla barışa ve işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Afganistan ve Pakistan'ın sevgili hükümetleri ve milletlerinin, sağduyu ve bilgelikle, karşılıklı anlayış ve diyalog yolunu izleyeceklerinden ve bir kez daha dostluk yolunu seçeceklerinden eminiz." diye konuştu.

Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışma

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde 11 Ekim'de iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırındaki çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini öne sürmüştü.

Dün iki ülke sınırında çatışmalar yeniden alevlenmiş ve Afganistan yönetimi bu çatışmada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Afganistan bu saldırılara misilleme yapıldığını ve birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği ve saldırılara karşılık olarak 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.

Afganistan yönetiminin, ülkenin Spin Boldak bölgesi ile Pakistan'ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti.

Ardından dün Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkeste mutabık kalındığını duyurmuştu.