A milli takıma TFF jesti! Futbolcular istemiyordu...

FIFA'nın milli takımlara yaptığı 2.5 milyon euroluk ödülün ardından Türkiye Futbol Federasyonu, bu tutarı futbolcular ve personele prim olarak paylaştırdı.

FIFA'DAN GELEN ÖDEME PRİM OLARAK DAĞITILDI

FIFA, milli takımlara yaptığı ödeme kapsamında Türkiye'ye 2.5 milyon euro gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu paranın prim olarak dağıtılmasına karar verdi.

FUTBOLCULAR JEST YAPTI

Ay-Yıldızlı futbolcular, kendileri için ayrılan primleri istemeyerek dikkat çekici bir davranış sergiledi. Takım kaptanlarının girişimiyle, bu paranın en azından çalışan personele verilmesi yönünde talepte bulunuldu.

TFF'DEN PAYLAŞIM KARARI

Bunun üzerine TFF, toplam 2.5 milyon euronun 250 bin eurosunu personele, 2 milyon 250 bin eurosunu futbolculara prim olarak dağıttı. Bu karar, hem federasyon içinde hem de futbol camiasında takdirle karşılandı.