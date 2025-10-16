BIST 10.491
DOLAR 41,85
EURO 48,86
ALTIN 5.689,20
HABER /  SAĞLIK

Güvenli gıda, sağlıklı yaşamın temeli!

Güvenli gıda, sağlıklı yaşamın temeli!

Gıda, yaşamın temelidir ancak sağlıklı değilse hastalığın da kaynağı olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Dünya Gıda Günü kapsamında güvenli gıda tüketiminin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Göral, “Gıdaların üretimden sofraya kadar mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel kirlenmeden uzak olması gerekiyor. Ancak günümüzde katkı maddeleri, pestisitler ve ultra işlenmiş gıdalar sağlığımız için ciddi tehdit oluşturuyor” dedi.

Abone ol

Son yıllarda karaciğer yağlanması, tansiyon ve kalp damar hastalıklarındaki artışın ardında işlenmiş gıdalar önemli bir rol oynuyor. Dünya Gıda Günü kapsamında önemli uyarılarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, katkı maddeleri ve pestisitlerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Doğal, temiz ve organik gıdaların tercih edilmesi, hem sindirim sistemini hem de genel vücut dengesini korumada büyük rol oynar” ifadelerini kullandı.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Prof. Dr. Göral, işlenmiş ve katkı maddesi içeren gıdaların son yıllarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, “Bazı gıdaların uzun süre bozulmaması için kullanılan katkı maddeleri karaciğer yağlanması, tansiyon yüksekliği, damar hastalıkları ve mikrobiyotada bozulmalara neden olabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca doğal ve az işlenmiş gıdaları tercih etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PESTİSİT KALINTILARINA KARŞI KARBONATLI TEMİZLİK

Gıdalarda kullanılan tarım ilaçlarının (pestisitlerin) da sağlık açısından risk oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral, “Meyve ve sebzeler ilaçlama nedeniyle kimyasal kalıntılar içerebilir. Bu ürünleri tüketmeden önce bol suyla, gerekirse karbonatla yıkamak faydalı olur. Pestisitlerin etkisi haftalarca sürebildiği için organik ve yerel ürünleri tercih etmek en doğru yaklaşımdır” diye konuştu.

Gıda Hijyeni Kurallarına Dikkat

Prof. Dr. Göral, evde gıda hazırlarken de hijyenin önemine değinerek, “Ellerin, kullanılan bıçak ve kesme tahtalarının temiz olması gerekir. Pişirilen gıdalar buzdolabında saklanmalı, tekrar tekrar ısıtılmamalıdır” uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
6,5 büyüklüğünde deprem oldu
6,5 büyüklüğünde deprem oldu
A milli takıma TFF jesti! Futbolcular istemiyordu...
A milli takıma TFF jesti! Futbolcular istemiyordu...
Mourinho'dan Sadettin Saran'a tek cümlelik yanıt
Mourinho'dan Sadettin Saran'a tek cümlelik yanıt
İran Cumhurbaşkanı'ndan Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama
İran Cumhurbaşkanı'ndan Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan David Jurasek kararı
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan David Jurasek kararı
Bursa’da su kesintileri 22 Ekim’e kadar uzatıldı
Bursa’da su kesintileri 22 Ekim’e kadar uzatıldı
4 ülke ile yapılan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 ülke ile yapılan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
16 bakanlıkta yeni başkanlık kuruldu: Karar Resmi Gazete'de
16 bakanlıkta yeni başkanlık kuruldu: Karar Resmi Gazete'de
Dikkat! Sular kesilecek, belediyeden açıklama geldi
Dikkat! Sular kesilecek, belediyeden açıklama geldi
Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başlıyor sigara kullananlar dikkat
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başlıyor sigara kullananlar dikkat
Bir yılda 62 bin ölüm! Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu
Bir yılda 62 bin ölüm! Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu