ABD'nin İsrailli esirlerin cenazelerinin yerinin tespitine yardımcı olanlara ödül vereceği iddiası!

ABD'nin, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasına yardımcı olacak Filistinlilere para ödülü vermeyi planladığı öne sürüldü.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gazetecilere ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu.

Danışman, Gazze'nin silahsızlandırılmasının çok zor bir görev olacağını belirtti.

Bölgenin yeniden inşa sürecine de değinen ABD'li yetkili, yeniden inşa sürecinde Gazze'deki Filistinlilerin topraklarından ayrılmaya zorlanmayacağını ifade etti.

İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bir kısmının teslim edilmediğini belirten ABD'li danışman, "Henüz anlaşmanın ihlal edildiğini hissettiğimiz bir noktada değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Ölen İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmemesinin ateşkes anlaşmasının ihlali olacağı uyarısında bulunan yetkili, ABD'nin Gazze'deki Filistinlilerden para ödülü karşılığı İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasına yardımcı olmalarını istemeyi planladığını kaydetti.

İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, elindeki 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Hamas ayrıca Gazze'de ölen 28 esirden 9'nun da cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti.

Gazze'deki ağır yıkım nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmamasının zaman alacağı belirtiliyor.