14 yıldır aranıyordu! Vahşet meğer kardeşi öldürüp evin altına gömmüş

Muharrem K'den (64) 2011 yılından beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurdu.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 1 yıldır yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi Ali K. (61) tarafından öldürüldüğü saptandı.