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Bu iki tarihe dikkat! Mehmet Ceyhan'dan Covid-19 salgınında 'dördüncü dalga' uyarısı

TÜRKİYE'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' başlayalı 3 gün olurken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılamanın önemine vurgu yaptı.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk canlı yayınında koronavirüsle mücadeleyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Salgında yeni bir dalganın daha görüleceğini belirten Ceyhan, "Yüzde 70'ler civarında aşılama yapmadan biz kesinlikle bir dördüncü dalga göreceğiz. Bundan kaçınmak mümkün değil." diye konuştu.

"Tek yolu..."
Ceyhan, "Bu dalgayı görmemenin tek yolu toplumun büyük bir kısmını aşılamaktır. Bu dalganın büyük mü küçük mü olacağı, bizim alacağımız tedbirler ve onlara uyumla alakalı." diye konuştu.

Ceyhan iki tarihe dikkat çekti
Koronavirüsle mücadele kapsamında iki tarihe dikkat çeken Ceyhan, ''Bayrama doğru metropollerde vaka sayısında bir azalma tam tersine yazlık bölgelerde ve Anadolu'nun diğer yerlerinde vaka sayısında artış bekliyorum. Burada iki tane kritik tarih var. 18 Mayıs ve 18 Haziran. Bu iki tarihe çok dikkat etmeliyiz. Bizim bir ayda neler yaptığımız açısından önemli. Vaka ne zaman arttı, ne zaman azaldı bunu da haziranın ortasında göreceğiz. Rakamlarda azalma olsun istiyorsak 18 Mayıs'ta da tedbirleri devam ettirmeliyiz.'' ifadelerine yer verdi.

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