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Kırıkkale'de 17 yaşında ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 polis yaralı

KIRIKKALE'de "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle çarptığı motosikletli 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 DT 039 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin S. (17), polisin "dur" ihtarına uymayıp uygulama noktasından kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobiliyle Motosikletli Polis Timine çarpan ehliyetsiz sürücü, kazada 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis memuru H.Ö. (36) ile R.K.'nın (28) ilk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 polis memuru tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü H.Ö.'nün sağ ayak bileğinin kırıldığı, R.K.'nın ise sol kolundan yaralandığı öğrenildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavileri süren polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alına alınan Hasan Hüseyin S. ise Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalinden idari para cezası uygulandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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