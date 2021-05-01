Araç sahipleri dikkat! Lastik etiketlerinde yeni dönem bugün başladı

Otomobil lastiklerinde yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021’den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girdi.

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç lastiklerindeki yeni etiket uygulamasının lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapmayı mümkün kılacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni düzenlemesiyle araç lastiklerinde yeni etiket uygulaması bugün itibarıyla Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamayla etiketlerde lastik kategorilerinin yanı sıra yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgiler de yer alıyor.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle etiketlerdeki formatların değiştiğini ve etiketleme parametlerinin güncellendiğini ifade etti.

Lastik sınıfı ve kategorilerinin de sisteme eklendiğini, yeni etiketler sayesinde tedarikçi ismine, ebat bilgisine, lastik tipine ve türüne erişimin sağlanabileceğini bildiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve çevresel verimliliğinin yanı sıra sürüş güvenliği de artıracaktır. Bunların yanı sıra sürdürülebilirlik de sağlayacak uygulama, lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapmayı mümkün kılacaktır. Böylece sürücülerimiz satın alacakları lastiklerde bilinçli bir seçim yapabilecekler."

Erkoç, yeni etiket uygulamasıyla vatandaşların lastik bilgilerine ve etiketlerin dijital formatına, karekod (QR) okutarak ulaşabileceklerini dile getirdi.

"Lastik bilgilerine erişim QR kodla sağlanacak''

Bugün yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında binek araç, SUV (C1), hafif ticari (C2), Ağır Vasıta (C3) tipi araçların lastik etiketlerinin görselinde ve lastik etiketinde verilmesi zorunlu olan bilgilerde değişiklik yapıldı.

"Yeni uygulamada kış lastikleri için lastiğin kar testinde gerekli performans kriterlerini karşıladığını gösteren '3 Zirveli Tepe Kar Tanesi' (3 Peak Mountain Snowflake / 3PMSF) işareti etiket üzerinde gösterilecek. 3PMSF işareti olmayan lastikler kış lastiği olarak satılamayacak.

Daha önce 7 basamakta gösterilen yakıt verimliliği ve ıslakta yol tutuş ölçekleri, yeni lastik etiketlerinde 5 basamakta gösterilecek şekilde düzenlendi. Ses şiddeti birimi olarak da tanımlanan desibel değeriyle gösterilen bu veri, lastik etiketlerinde daha önce dalga sayısıyla gösterilirken, yeni etiket sisteminde A-B-C şeklinde harf ile gösterilecek."

Yeni lastik etiketlerinin sağ üst köşesinde, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına erişim sağlayan QR kodun yer alacak. Lastiğin markasının yanı sıra tanımlayıcı tipi, ebat tanımı, yük kapasitesi indeksi ve hız kategorisi sembolü de etiket üzerinde gösterilecek.