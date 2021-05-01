Doktora tehdit soruşturmasında karanfilli af

ANKARA'da, hastanede doktorla tartışınca hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılan S.Y., uzlaştırma uygulaması kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarından özür dileyip, karanfil dağıttı. Tarafların anlaşması sonucu dava açılmadı.

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Başkent’te S.Y., rahatsızlanan çocuğunu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Enfeksiyon uzmanı, S.Y.’den çocuğu için işitme testi istedi. Bunun üzerine S.Y., çocuğunu kulak burun boğaz polikliniğine götürdü.

Ancak hastanede testin yapılmadığını öğrenen S.Y., görevli doktorla tartışarak, tehditte bulundu. Hasta ve sağlık çalışanlarının bulunduğu yerde gerçekleşen olay sonrası doktor, S.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine S.Y. hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL DAĞITTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Başsavcılığın görevlendirdiği uzlaştırmacı, şikayetçi doktor ile görüştü. Doktor, şüpheli S.Y.'nin yaptığı eylemin yanlış olduğunu anlamasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla olayın yaşandığı hastanedeki sağlık çalışanlarından özür dilemesi ve karanfil dağıtmasını istedi. Uzlaştırmacı, bunun üzerine S.Y. ile görüşüp doktorun talebini iletti. Doktorun uzlaşma şartını kabul eden S.Y, hastanenin kulak burun boğaz servisinde görevli sağlık çalışanlarından özür dileyip, karanfil dağıttı. Böylece tarafların anlaşması sonucu soruşturma dava açılmadan sonuçlandı.

'FEVRİ DAVRANDIM, PİŞMANIM'

S.Y. çocuğu rahatsız olduğu için olay anında fevri davrandığını ve pişman olduğunu belirterek, uzlaştırma sayesinde mahkemeye çıkmadan özür dileyip, karanfil dağıtarak ceza almadığını söyledi.

'UZLAŞTIRMA FARKINDALIK YARATTI'

Başhekim Yardımcısı İsmail Bulut, sağlıkta şiddetin suç olduğunu, farkındalık oluşması için olayın 'uzlaştırma' ile çözümlenmesinin güzel bir uygulama olduğunu belirtti. Bulut, "Bu şekilde karanfil dağıtılması bize de doktorlarımıza da gayet güzel bir jest oldu. Aynı zamanda sağlıkta şiddetin olmaması, tekrarlanmaması için bir farkındalık oluşturdu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

977 BİN 735 DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI

Adalet Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ceza adalet sisteminde alternatif uyuşmazlık yöntemlerinden olan uzlaştırma uygulaması kapsamında taraflar, mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor. Türkiye'de 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın şekilde uygulanan uzlaştırma kapsamında bugüne kadar 977 bin 735 dosyada uzlaşma sağlanırken, müzakeresi tamamlanan dosyalarda ise uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.