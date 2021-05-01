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Suudi Arabistan’da hava saldırısı engellendi

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cidde’yi hedef alan hava saldırısının başarısız olduğu ifade edildi.

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Suudi Arabistan’da başkent Riyad’dan sonra ikinci büyük kent olan Cidde, hava saldırısının hedefi oldu.

Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminin başarısız olduğunu ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ”Cidde’ye yönelik belirsiz bir düşman hava hedefi imha edildi.” ifadesi kullanıldı.

Üstlenen olmadı 
Saldırının arkasında kimin olabileceği yönünde herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Henüz, saldırıyı üstlenen olmadı.

Stratejik önem taşıyor
Kızıldeniz kıyısında yer alan Cidde, yoğun ekonomik faaliyetler nedeniyle ülke için stratejik bir önem taşıyor.

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