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Türkiye ve Rusya Suriye’de devriye eğitimi gerçekleştirdi

TÜRKİYE, Rusya ile İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak bir eğitim gerçekleştirdi. Aynı zamanda 1000 km'yi aşan Haseke devriyesi başarıyla tamamlandı.

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Türkiye, Rusya ile İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak bir eğitim gerçekleştirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov’un açıklamasında “Rusya ve Türkiye tarafından Trumba yerleşim biriminde M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak eğitim gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Karpov’a göre, eğitim sırasında keskin nişancılar tarafından ateş açılması, tanksavar güdümlü füzelerin tehdidiyle karşı karşıya kalınması gibi durumlarda devriye grubunun neler yapması gerektiği üzerinde çalışıldı.

Karpov Heyet Tahrir uş-Şam’dan militanların İdlib’de gün boyunca 35 saldırı gerçekleştirdiğini de söyledi.

Suriye'de en uzun devriye 
Suriye'de Türkiye ve Rusya arasındaki ortak eğitim devriyesinin yanı sıra Türk ve Rus  askerler, Suriye’de en uzun mesafeli ortak devriye görevini tamamladı. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesindeki devriye 100 kilometreyi geçen mesafede yapıldı.

Ortak Rus-Türk teçhizat konvoyu ilk kez uzunluğu 100 kilometreyi aşan güzergahtan geçerek 10 yerleşim biriminde durumu izledi.

Rus konvoyun başkanı Albay Andrey Titov, “Bu devriyenin özelliği, güzergah uzunluğu oldu. Daha fazla yerleşim birimi devriye kapsamına alındı. Görev normal geçti, teçhizat verilen görevle başa çıktı. Çoğu yerleşimlerde insanlar konvoyu memnuniyetle karşılıyor” diye açıkladı.

Devriye görevine her iki ülkeden 60’tan fazla asker ve 10’dan fazla araç katıldı. Konvoya havadan Rus savaş helikopterleri destek verdi. Rusya tarafından Tigr, Rıs ve Tayfun zırhlı otomobilleri ile BTR-80 zırhlı piyade aracı katılırken Türk askerler Kirpi zırhlı araçlar içinde hareket etti.

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