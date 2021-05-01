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MSB: Suriye sınırında tünel tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel tespit edildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay’da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" denildi.

Bakanlık, tünele ilişkin fotoğraflar ile ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarını da paylaştı. 

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