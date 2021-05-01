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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

10 ilçede eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 20 mağdur kadın kurtarıldı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli bahanelerle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

20 adrese baskın 
Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 30 Nisan'da sabah saatlerinde Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sancaktepe'de belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

15 şüpheli yakalandı 
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 20 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 25 sim kart, çalışan kadınların isimleri ve alınan-verilen para kayıtlarının bulunduğu 2 not defteri ile fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 200 lira ele geçirildi.

Sahte izin belgesiyle çalıştılar
Şüphelilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, sahte izin belgeleriyle kadınları istedikleri yerlere götürüp getirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin ve yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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