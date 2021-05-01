Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Bebek sahili fotoğrafına gelen "çok iyi yaşadınız" yorumuna verdiği yanıt, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı.

83 yaşındaki usta oyuncu, 1960'lı yıllarda Bebek Sahili'nde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu paylaşımına gelen "Bu hayatı yaşamışsın" yorumlarının ardından yeni bir paylaşım yaparak yaşadığı zor dönemlerden birini anlattı.

"Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyordum"

“Bu paylaşımın altına çok iyi yaşadınız demişsiniz öyle tabii.

Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi fakülte yıllarımdı hep çalıştım. İstanbul’da Tıp Fakültesi’nde okurken ilk iki yılımı Sirkeci’de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım. Bir yanda anatomi dersi, öte yanda inşaat işçiliği.

"Yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum"

Stajımı yaptıktan sonra az çok hasta tedavi edebilir duruma geldiğimde hocam Cihan Abaoğlu beni evlere hasta bakıcı olarak göndermeye başladı. Hastanın başında 24 saat bekleyip, acil durumda müdahale etmekti görevim. Fakat tabii yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum.

"Ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi"

Ayda burs parası olarak 60 lira alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim zaman ise günde 15 lira kazanıyordum. Ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum.

Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kaldığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin üzerine bir somun ekmek koyar ancak ona bakarak uyuyabiliyordum...”