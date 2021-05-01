BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75

Bursa'da kamyon çarptı yerde 'telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diye feryat etti

Anadolu Ajansı
Bursa'da kamyon çarptı yerde 'telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diye feryat etti

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç, kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlandı. Yerde acıyla kıvranan genç, "Telefonum gitti ağabey mahvolmuş" diyerek feryat etti.

Bursa'da kamyon çarptı yerde 'telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diye feryat etti

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darmstad Caddesi üzerinden karşıya geçmek isteyen E.K. (17), A.Z'nin (36) kullandığı 16 AZ 986 plakalı otomobilin kendisine çarpmasıyla yerlerde sürüklendi.

17
Bursa'da kamyon çarptı yerde 'telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diye feryat etti

Kazanın etkisiyle yerden kalkamayan gence, ilk müdahale esnaf tarafından yapıldı. 112 Acil Servis beklerken, acısını unutan E.K., 'Telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diyerek feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

27
Bursa'da kamyon çarptı yerde 'telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diye feryat etti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen gencin bir an olsun elinden bırakmadı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

37
Bursa'da kamyon çarptı yerde 'telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diye feryat etti
47