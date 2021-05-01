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ABD'de toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu eylüle kadar uzatıldı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı bildirildi.

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Ulaştırma Güvenliği İdaresi, 1 Şubat'ta ilan edilen ve 11 Mayıs'ta süresinin dolması beklenen düzenlemenin 13 Eylül'e kadar geçerli olacağını duyurdu.

Düzenlemeye göre uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ile havaalanları ve tren istasyonlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Düzenlemeyi ihlal edenlere 1500 dolara kadar para cezası uygulanacak.

2 yaşından küçük çocuklar ve bazı engelli bireyler düzenlemeden muaf tutulacak.

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