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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '1 Mayıs' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emeğin, emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlu olsun. Ülkemizin büyüme ve kalkınmasına en büyük katkıyı veren işçi ve emekçilerimizi gönülden selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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