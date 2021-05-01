BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kanal İstanbul'un finansmanıyla 4 ülke ilgileniyor

Kanal İstanbul’la Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya’nın ilgilendiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, finansmanla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Abone ol

Türkiye'deki bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik haberleri "dedikodu" olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti.

'Kanal İstanbul'lu yıllar olacak'

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi olacak. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri TOKİ'den çekilişsiz kurasız ucuz konut 114 bin liradan başlıyor işte o iller Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı hayatını kaybetti
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Galatasaray'ın kovduğu Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor
Fenerbahçe'ye Allahyar Sayyadmanesh piyangosu! Lucescu göz koydu
Almanya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Belarus asıllı avukat Maryia Konak'ın taciz kabusu! Mesajlar şoke etti
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon 10 gözaltı
Çağlar'lı Leicester City, Southampton'a takıldı!
Japonya ve Slovenya Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerine karşı iş birliği yapacak
Yorumlar 23 yorum