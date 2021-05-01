Kanal İstanbul’la Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya’nın ilgilendiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, finansmanla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

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Türkiye'deki bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik haberleri "dedikodu" olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti.

'Kanal İstanbul'lu yıllar olacak'

Karaismailoğlu, şöyle konuştu: