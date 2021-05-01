İtalyan medyası, Hakan Çalhanooğlu'nun sezon sonu Milan'ın ezeli rakibi Juventus'a imza atacağını yazdı.

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Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu her geçen gün, Kırmızı-siyahlı ekipten uzaklaşıyor. 27 yaşındaki yıldız orta saha için en ciddi talip ise Milan'ın ezeli rakibi Juventus.

Milan ile haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Milan ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Hakan, maaşının artırılmasını istiyor. Bu koşulları uzaktan izleyen Juventus, 27 yaşındaki oyuncuyu tatmin edecek bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon Buffon'un yerine Milan'ın yetenekli kalecisi Donnarumma'yı da isteyen Siyah-beyazlılar, iki transferi birden bitirmenin peşinde. İtalyan yayın organı Top Calcio24'te konuşan İtalyan Gazeteci Andrea Longoni, "Sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun konuşulduğu gibi Juventus'a gideceğine inanıyorum. Belki de bu son birkaç maçtaki olumsuz performansının nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

Daha önce dış basında çıkan haberlede Manchester United, Chelsea, Arsenal Juventus, Inter ve Paris Saint-Germain'in Hakan Çalhanoğlu için temasta olan kulüpler olduğu belirtildi.

Bu sezon Serie A'da 24 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol atarken 9 da asist yaptı. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise 38 maçta 8 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu, 4 sezondur oynadığı İtalyan ekibinde toplamda ise 167 maçta 31 gol atıp 47 asiste imza attı. Milli futbolcu, 2017 yazında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.