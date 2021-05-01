BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Koronavirüs hastalarında görülmeye başlandı son dönemde artış dikkat çekti erkeklerde daha fazla

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Ataseven, bazı koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görüldüğünü belirterek, "Özellikle son zamanlarda hızlı artış var bu konuda. Her iki cinste de saç dökülmeleri mevcut ama erkeklerde daha yoğun" dedi.

Abone ol

Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ataseven, son dönemlerde beklenmedik şekilde koronavirüs kaynaklı cilt lezyonları gördüklerini belirtti.

Prof. Dr. Ataseven, "Koranavirüs, tüm organlarda olduğu gibi dermatolojik olarak da çok sayıda bulgularla seyrediyor. Bize başvuran hastalarımızda koronavirüs tanısı konmadan ciltte bulgular ortaya çıkıyor. Çok çeşitli cilt bulgularını gördüğümüzde hastaya öncelikle koronavirüs klasik semptomlarını soruyoruz" diye konuştu. 

Ortalama her 5 koronavirüs hastasından 1'inde cilt bulguları seyredildiğini belirten Ataseven, "Bu bulgular arasında en sık 'makülepapüler' dediğimiz kızarıklıklar şeklinde başvuruyor hastalar bize. Bunun haricinde 'ürtiker' dediğimiz, halk arasında da bilinen 'kurdeşen' gibi kızarık, kabarık ve kaşıntı cilt bulgularıyla gelebiliyorlar. 'Veziküler' dediğimiz su toplar tarzda su çiçeği benzeri gelen hastalarımız da oluyor" dedi.

Erkeklerde daha fazla

Hastaların da saç dökülmelerinden de muzdarip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ataseven, "Özellikle koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 2 ile 4 ay arası sonrasında gördüğümüz saç dökülme şikayetleri geliyor. Geç bir bulgu, bunun nedeni ise hastaların çok ciddi stres geçirmesi. Stres, 'telogen effluvium' yani halk arasında mevsimsel saç dökülmesi dediğimiz olaya neden olabiliyor. Yine para büyüklüğünde yuvarlak açıklıklar şeklinde saç dökülmeleri mevcut. Erkeklerde özellikle tepeden açılma, fontel bölgelerden içeri doğru dökülmeler görülebiliyor. Kadınlarda da bu saç dökülmeleri görülüyor tabi ki. Özellikle son zamanda hızlı artış var bu konuda. Her iki cinste de saç dökülmelerini görüyoruz ama erkeklerde daha yoğun bu durum. Kliniğimizde de normal mi yoksa hastalığa bağlı saç dökülmesi mi, bunun da testini yapıyoruz" diye konuştu.

İlgili Haberler
Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı Türkiye 30 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu Koronavirüs pandemisi çocukların akıl sağlığını kötü etkiledi
ÖNCEKİ HABERLER
Kasapoğlu: Tek sorun hakemlermiş gibi algı oluşturulması yanlış
Anneler Günü için süper fırsatlar!
HAK-İŞ Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Galatasaray, zorlu Gençlerbirliği deplasmanında
Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlığı kaderine terk edildi
Terör örgütü YPG/PKK Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı
İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını açıkladı!
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kanal İstanbul'un finansmanıyla 4 ülke ilgileniyor
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı hayatını kaybetti
Galatasaray'ın kovduğu Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor
Yorumlar