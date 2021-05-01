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Fenerbahçe'de Mesut Özil fiyaskosu! Ne golü var ne asisti

Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

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Fenerbahçe'ye ocak ayındaki ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, beklentilerin çok uzağında kaldı. Sezonun transferi olarak nitelenen yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7'si lig 1'i kupa olmak üzere toplam 8 maçta gol ve asist yapamadı. Henüz gol ve asist katkısı sağlayamayan Özil’in ilk 11’de başlaması tartışılırken Erzurum maçında yedek soyunması bekleniyor.

İstatistikleri tatmin etmedi
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Mesut Özil'in diğer istatistikleri de tatmin edici olmadı. Yıldız oyuncunun maç başına şut ve kilit pas istatistiği, 0.9, maç başına adam geçme 0.6 olarak gerçekleşti.

Hiç hazır değilmiş
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce fizik ve kondisyon olarak hiç hazır olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Tüm bunların üstüne yıldız futbolcu, bir de ciddi sakatlık yaşamıştı.

Yeni sezon beklentisi
Ancak taraftarın Mesut Özil'den beklentisi kesinlikle bitmiş değil. Mesut'un iyi bir hazırlık dönemiyle birlikte gelecek sezon lige damgasını vurması tüm taraftarların beklentisi.

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda neredeyse 1 yıl futbol oynamamıştı. Arsenal'de sadece antrenmanlara çıkıyor ancak kadroya alınmıyordu.

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