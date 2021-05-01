Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Erdoğan ile ittifak masası kurar mı? sorusuna 'Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz.' dedi.

Abone ol

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'deki bu dönemin öncekilerden farkı ne?

Diğerlerinden temel farkı, bizim neredeyse her alanda sıkıntı içerisinde olmamız. Sadece bir noktada sıkıntı yok. Bugün dış politika bir hercümenç. Dostumuz, düşmanımız, bizim politikamız karmakarışık. Ekonomide de ciddi problemlerimiz var. Çözülemiyor da. Türkiye'de adalet mumla aranıyor. İktidara sorarsanız, o nereden çıktı deniyor.

Eğitim bizim geleceğimiz. Ama ne yazık ki eğitimde bir hedef göremiyoruz. Problemleri çözmeye yönelik adımlar da göremiyoruz.

Türkiye'nin pandemi ile mücadelesi

Sağlıkta da "pandemi sona eriyor" derken, birden bire bir dalga daha geldi. Hastane yatakları tamamen doldu. Aşı konusunda ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Yetkililerin söyledikleri de birbirine tutmuyor. İnsanlar aşıya ulaşamıyor, aşı yeterince gelmedi ki... Neden kendi aşımızı üretmekte bir çaba göstermiyoruz.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptali Cumhur İttifakı'na bakışınızı değiştir mi?

Yok. Bir yerde isabetli bir karar vermek bizim bütün politikalarımızı yeni baştan tanzim edeceğiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır. Güvenilirlik dediğiniz zaman istikrar aranır. Bir yerde bir yanlıştan dönmek, bütün yanlışları ortadan kaldırmak manasına gelmez.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biz her zaman ihtiyatlı davrandık. İstanbul Sözleşmesi tek başına İstanbul Sözleşmesi olarak geçmiyor. Kadına şiddeti önleme babında her zaman gündeme getiriliyor. Biz kadına şiddetin karşısındayız. Hangi noktada bu adımları atmak istiyorsanız kim gelirse gelsin yanındayız. Ancak kadına şiddeti önlüyoruz derken başka yerlerde kırıp dökmeye başlarsak bunu da kabul edemeyiz. Aileyi korumak mecburiyetindeyiz. Bir defa aile mefhumu ortadan kalktı mı toplum dejenere olur. Onun için biz İstanbul Sözleşmesi'ni sadece İstanbul Sözleşmesi olarak ele almadık. Biz burada kadına şiddetin önlenmesi için ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Gelin, bütün partiler bir arada, birlikte politika üretelim. Birbirimizi tenkitten çok neler yapılması icap ettiği konusunda ittifak sağlamaya çalışalım. Aileyi nasıl koruyacağımızı da konuşalım birlikte. Aile bir kadın, bir erkek ve çocuklardan meydana gelir. Siz bu mefhumu değiştirdiğiniz, tabiata karşı savaş açtığınız zaman aileyi korumak için ben bunu yapıyorum türküsünü ağzınızdan düşürmeseniz hiçbir mana ifade etmez.

Erdoğan ile ittifak masası kurar mı?

Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var.

LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?

Biz aile yapısını koruyalım derken bunu sadece kendi ülkemiz için söylemedik. Tüm dünyada ihtiyaç var. Ancak diğer hususlara gelince İstanbul sözleşmesinin en önemli tarafı, görünmeyen arka planı bütün dünyada aile yapısını kaldırmaya müteveccihtir. Sadece Türkiye'de değil. Bu aile yapısını tahrip ederek nüfus kontrolünü sağlamak.

İktidar Saadet'i yeniden mi dizayn ediyor?

Eee tabi. Ak Partiyi düşünün. Her geçen gün oy kaybediyor. Önümüzdeki seçimlerde başarı gösterme ihtimali çok düşük, hatta sıfır diyenler var. Ak Partinin başında bulunanlar da çare arayacaklar. Tayyip beyin ilk aklına gelen de eskiden beraber olduğumuz arkadaşlarımızla bir temas kuralım. Bir selamın aleyküm diyelim, bakalım neler olacak diye düşünmüştür. Ben bunu da garipsemem. Biz baştan söyledik ilkelerimiz var diye. İlkelerimizden asla vazgeçmeyiz.