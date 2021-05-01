Siirt’te kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Koyun otlatmaya gidip, akşam eve dönmeyen 20 yaşındaki gencin cansız bedeni, Zarova Çayı’nda bulundu.Abone ol
Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Sıddık İmaç, Ufaca köyü mevkisine koyun otlatmaya gitti.
Akşam eve dönemeyince ailesi bölgeye gitti. Ayakkabılarını ve kıyafetlerini Zarova Çayı’nın kenarında bulan ailesi, jandarma ekiplerini arayarak durumu haber verdi.
Dalgıç ekipleri destek verdi
Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi, arama çalışmalarına destek verdi.
Sinir krizi geçirdiler
Çayın Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne bağlandığı bölgede İmaç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede bulunan yakınları, sinir krizi geçirdi. İmaç'ın cenazesi, otopsi için Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü.