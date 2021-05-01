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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık." ifadesini kullandı.

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Altun, Twitter hesabından, Türkiye'nin, IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık. Türkiye, likidite desteğinde G20 ülkeleri arasında piyasaya en fazla likidite desteği veren ülke oldu. Her şey milletimiz için."

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