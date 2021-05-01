İzmir'de tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi.

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Tam kapanma döneminde alkollü içecek satışına kısıtlama getirilmesine ilişkin tartışma sürüyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Kısa süre sonra ise İçişleri Bakanlığı'ndan, "Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacaktır" açıklaması geldi.

Kütahya'da marketlerde alkol satışına izin verildiğine dair iddiayı da Valilik yazılı bir açıklama ile yalanladı.

Açıklamada, "Kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kütahya Valiliği'nin açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.

İzmir Valiliği'nden alkol satışı açıklaması

İzmir'de tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi. Açıklama'da, "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 No’lu kararındaki “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması” maddesine istinaden 29.04.2021 - 17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Konu muhalefetin de gündeminde.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye bir hukuk devleti ie elinizde bu kararı neye dayanarak aldığınızın mesneti olmalı. Hukuk devletinde mesneti olmadan hiçbir karar alamazsanız. Hukuk ne diyorsa o yerine getirilmelidir" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise , "Zaten Türk milleti, içki içenler de dahil Ramazan'da içmemek gibi bir terbiye taşır. Ama siysaet öyle bir üslupla siyaset yapmayı tercih ediyor ki ahlaki değerleri proveke edici bir siyaset tarzı ile karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.