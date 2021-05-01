BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve kuruluş tarihi netleşti

Muharrem İnce öncülüğünde başlatılan Memleket Hareketi'nin partileşmesi için 19 Mayıs'ta kuruluş dilekçesi verilecek. Partinin sloganı MAVİ (Memleket, Adalet, Vicdan ve İş) olacak. Logosunda nazar boncuğu şeklinde @ işareti yer alacak

Abone ol

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Hareketi için Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta kuruluş dilekçesi verilecek. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleriyle teslim edecek.

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Partinin internet sitesi "memlekethareketi.com" adresi de 19 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Güçlü sekterelik olacak 
Parti tüzüğü ve programı hazır olan Memleket Hareketi'nde 50-60 kişilik kurucular kurulu yer alacak.

Kurucular kurulunca daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş adamları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner, gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

4 genel başkan yardımcılığının bulunacağı partide "güçlü genel sekreterlik" olacak. Partinin ilk genel sekreterinin Hakkı Akalın olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek
Memleket Hareketi Partisi'nde 20-25 arasında MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) bulunacak. Partinin kadın ve gençlik kolları ise olmayacak. Partinin cumhurbaşkanı adayını ise üyeler seçimle belirleyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da kan donduran olay! Kötü kokular gelince ortaya çıktı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık
Türkiye salgın sürecinde likit destekle devleri geride bıraktı IMF raporu yayımlandı
Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs açıklaması!
Başkanlık seçimiyle gündeme gelen Torbalı Belediyesinde bir meclis üyesi AK Parti'ye geçti
İstanbul Valiliği açıkladı! Taksim'e yürümek isteyen 212 kişiye gözaltı
Türkiye ve Rusya Suriye’de devriye eğitimi gerçekleştirdi
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı annenin sözleri yürekleri dağladı
Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi; terör hedefleri yerle bir ediliyor
Yorumlar 14 yorum