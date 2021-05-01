Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ye dünyanın ilgisi büyük. Google verilerine göre ise, son 1 yılda aracı en çok merak edip arattıranlar Ermeniler oldu.

Abone ol

Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

Yunanistan'da da ilgi büyük

Bayraktar TB2'nin Google verilerine göre, insansız hava araçları dünyada binlerce kez aratıldı. Söz konusu araçları son 1 yılda ise en çok Ermeniler arattı. Yunanistan'ın da TB2'yi en çok aratan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

Çatışmalar şiddetlenince merak da arttı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı. Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.