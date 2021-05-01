BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Google verilerinde ortaya çıktı Bayraktar TB2'yi en çok aratan ülke bakın kim oldu!

Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ye dünyanın ilgisi büyük. Google verilerine göre ise, son 1 yılda aracı en çok merak edip arattıranlar Ermeniler oldu.

Abone ol

Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

Yunanistan'da da ilgi büyük

Bayraktar TB2'nin Google verilerine göre, insansız hava araçları dünyada binlerce kez aratıldı. Söz konusu araçları son 1 yılda ise en çok Ermeniler arattı. Yunanistan'ın da TB2'yi en çok aratan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

Çatışmalar şiddetlenince merak da arttı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı. Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

İlgili Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı: Bu gece sahura kadar... Yunan spikerin sözleri stüdyoda sessizliğe neden oldu Aksungur şoku
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da kamyon çarptı yerde 'telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diye feryat etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
El yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerine sıkı denetim
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Suudi Arabistan’da hava saldırısı engellendi
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay İBB'ye kayıp atları sordu
CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve kuruluş tarihi netleşti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık
İzmir Valiliği'nden alkol satışı açıklaması
Türkiye salgın sürecinde likit destekle devleri geride bıraktı IMF raporu yayımlandı
Devlet Bahçeli'den 1 Mayıs açıklaması!
MSB Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı
Yorumlar 8 yorum