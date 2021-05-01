Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede her haneye dağıtılacak yardım kolilerinin yüklendiği araçları bizzat yolcu etti.

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30 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelir gelme makam aracını satıp elde edilen gelirle öğrencilere kırtasiye malzemesi alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu hareketiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.

İki yıllık süreçte icraatlarıyla namı ilçe sınırlarını aşan Başkan Şayir, son olarak ilçedeki vatandaşlarla dağıtılmak üzere yardım kolilerinin yüklendiği araçları uğurladığı video ile adından söz ettirdi. Hamza Şayir, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; ''Biz büyük bir AİLEYİZ... Erzak kolilerimiz ile her haneye sevgimizi götürüyor, #YükselenŞehirDilovası’nda omuz omuza vermeye devam ediyoruz.''

Patates ve soğan yardımında bulunmuştu

Başkan Şayir, geçtiğimiz yıl da Ramazan ayında ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya dağıtmış, hemen sonrasında da yine bütün ilçe halkına patates ve soğan yardımında bulunmuştu.

Tablet dağıtmıştı

İmza attığı irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projesiyle büyük takdir toplayan Başkan Şayir, geçtiğimiz günlerde de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtmıştı.