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Kick Boks antrenörü İbrahim Macun, koronavirüse yenik düştü

İzmir'de yaşayan kick boks antrenörü, 47 yaşındaki İbrahim Macun, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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İzmir'de Buca Belediyesi çalışanı ve aynı zamanda da Kick Boks antrenörü olan 47 yaşındaki İbrahim Macun, geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan Macun, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 2 haftadır tedavi gören İbrahim Macun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İbrahim Macun'ın vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.

Kick Boks Antrenörü Macun’un vefatını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mesai arkadaşımız, antrenör İbrahim Macun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Macun, uzun yıllar boyunca Kick boks ve diğer dallarda birçok başarıya imza attıktan sonra antrenörlük kariyerine başlamıştı. Macun, kariyeri boyunca çok sayıda sporcu yetiştirdi.

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