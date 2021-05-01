BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Muğla Datça'da denize girdi 'İşsizim ceza kesmeyin' dedi

Muğla’nın Datça ilçesinde denize giren bir vatandaşa polis ceza kesmek isteyince vatandaş, “Ben işsizim, ceza kesmeyin” diye yalvardı. Ceza yememek için polise türlü bahaneler bulan şahsa polis memuru “Ben marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz” diye durumu izah etmeye çalıştı.

Abone ol

Pandemi dolayısıyla dışarıda gezmenin ve denize girmenin yasak olduğu Datça’ da denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Bugün yapılan denetimlerde izinsiz denize girdikleri tespit edilen 17 kişi hakkında Datça Polisi tarafından tutanak tutuldu.

Datça Hastanealtı Plajı’nda Melih B. isimli şahsı izinsiz denize girerken yakaladı ve vatandaşa tutanak tutmak istedi. Ancak vatandaş denize girenleri gördüğüm için serbest sandığını belirterek bu yüzden denize girdiğini, işsiz olduğunu belirtse de ceza yemekten kurtulamadı.

“Polis uzun süre dil döktü”

Denizden çıkınca karşısında polisi gören vatandaş, “Ben işsizim bana ceza yazmayın” diye yalvardı. Kendisini haklı göstermek için polisi ikna etmeye çalışan Melih B.’ye polisler uzun süre dil döktü. Polisler yasak olmasına rağmen denize giren vatandaşa “Ben bir marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz” diyerek durumu izah edip hakkında tutanak tuttu.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Lastik etiketlerinde yeni dönem bugün başladı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu
Doktora tehdit soruşturmasında karanfilli af
17 günlük tam kapanma öncesi akaryakıt satışlarını yüzde 25 arttı
Google verilerinde ortaya çıktı Bayraktar TB2'yi en çok aratan ülke bakın kim oldu!
El yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerine sıkı denetim
Suudi Arabistan’da hava saldırısı engellendi
Bakan Murat Kurum: Elazığ'da 23 bin konut yapıyoruz biten konut sayısı 11 bini aştı
Yorumlar