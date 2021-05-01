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Avustralya'dan görülmemiş koronavirüs kararı! Hindistan'dan zorla dönenler yandı

AVUSTRALYA, Hindistan'dan dönüşleri geçici olarak durdurdu. Karara uymayarak Hindistan'dan dönen kişilere hapis veya para cezası verilebileceği belirtildi.

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Hindistan'dan eve dönen Avustralya vatandaşları, hükümetin yolculuğu geçici olarak yasadışı hale getirmesinin ardından beş yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yolcunun hareket saatinden itibaren 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş olması halinde, Hükümet, Hindistan'dan Avustralya topraklarına giren yolculara geçici bir duraklama uygulayacaktır. Duraklama, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 12.01'de yürürlüğe girecek" denildi.

Ülkeye giriş yasak
Bakanlık, uygulamaya uyulmaması halinde 5 yıla kadar hapis veya/ve para cezası uygulanacağını belirtti. Pazartesi gününden itibaren, yolcunun hareket saatinden itibaren 14 gün içinde Hindistan'da bulunan herkesin ülkeye girişi yasaklanacak.

5 yıl hapis...
Yeni karara uyulmaması, beş yıl hapis cezasına, 66 bin Avustralya doları (37 bin sterlin) para cezasına veya her ikisine birden neden olabilir. Sağlık bakanlığı, kararın 15 Mayıs'ta gözden geçirileceğini söyledi.

Açıklamada "Hükümet bu kararları hafife almıyor. Bununla birlikte, Avustralya halk sağlığı ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki COVID-19 vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşımaktadır. Hindistan, geçen hafta her gün 300 binden fazla yeni COVID-19 vakası bildiriyor. Hindistan'daki toplam vaka sayısı şu anda 19 milyona yakın ve 200 binden fazla insan öldü" ifadeleri kullanıldı.

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