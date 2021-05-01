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Bursa'da atalarından kaldı 400 bin TL'ye yapıyorlar! 1.5 yıl sürüyor ünlüler de istiyor

Bursa'da atalarından kaldı 400 bin TL'ye yapıyorlar! 1.5 yıl sürüyor ünlüler de istiyor

BURSA'da 3 kuşaktır klasik otomobillerin restorasyonunu yapan Ersöz ailesi, titizlikle onardıkları araçları orijinal görünümlerine kavuşturuyor.

Bursa'da atalarından kaldı 400 bin TL'ye yapıyorlar! 1.5 yıl sürüyor ünlüler de istiyor

Yaklaşık 60 yıl önce babası ve amcalarının başlattığı işi devralan Ali Ersöz (52), oğlu Emir Ersöz (19) ile atalarından kalma işi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Bursa'da atalarından kaldı 400 bin TL'ye yapıyorlar! 1.5 yıl sürüyor ünlüler de istiyor

Ersöz ailesi, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen, adeta çürümüş klasik otomobilleri kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar orijinalleriyle yeniliyor.

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Bursa'da atalarından kaldı 400 bin TL'ye yapıyorlar! 1.5 yıl sürüyor ünlüler de istiyor

Özellikle kaportasını günlerce çekiçleyerek eski formuna kavuşturmak için yoğun el emeği sarf eden baba ve oğul, birçok parçası çürüyen ya da kaybolan klasik arabaların, ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını yurt dışından getirtiyor.

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Bursa'da atalarından kaldı 400 bin TL'ye yapıyorlar! 1.5 yıl sürüyor ünlüler de istiyor

Her bir araç için 6 aydan 1,5 yıla kadar emek harcayarak onları ilk günkü ihtişamına kavuşturan Ersöz ailesi, ortaya çıkan her otomobile "sanat eseri" gözüyle bakıyor.

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