İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor" denildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Tam kapanma sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi. Denetimlerde; yetkisiz ve usulsüz belge doldurduğu tespit edilenlere cezai işlem uygulanıyor

Tam kapanma sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/ görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Usulsuz ve yetkisiz doldurmayı önlemek için denetimler sıklaştırıldı

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/ görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde belgelerin fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

881 bin 639 belge düzenlendi

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.