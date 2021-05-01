Ali Babacan: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hazine Müsteşarlığı Bakanlığı yaptığı günleri anlattı. O dönem fotokopi kağıtlarının iki yüzünün de kullanılması için genelge çıkarttıklarını söyleyen Babacan, "A4 kağıtlarını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi" dedi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kanal 42'te katıldığı bir programda Hazine Müsteşarlığı Bakanlığı yaptığı dönemde yaptıkları tasarrufları ve kendisine takılan 'Fren Ali' lakabının hikayesini anlattı.

"Tasarruf ruhunu bütün sitem görsün diye böyle yönettim"

Kanal 42'de katıldığı bir programda bakanlığı döneminde yaptıkları tasarrufları anlatan Babacan, şunları kaydetti:

"11 yıl Hazine Bakanlığı yaptım. Hazine'deki makam odamdaki mobilya neyse devrettiğim günkü mobilya aynı gün oldu. Defalarca mobilya değiştirmeyi bilmez miydim? Şu mobilyanın iskeleti durdu, kumaşı yıprandığı için sadece kumaşını değiştirttim ben biliyor musunuz? Bunu Hazine Bakanı olarak böyle yönettim. Niye? Tasarruf ruhunu yukarıdan aşağıya bütün sistem görsün diye.

"Bana, 'Ali para harcatmıyor' diyorlardı"

Bizim Hazine'de genelge yayınladık, A4 kağıtlarının önünü de arkasını da kullanacaksınız dedik. Sadece baskı yaparken kağıdın ön yüzüne baskı yapmayın, arka yüzünü de kullanın dedik. Bunun genelgesini yayınladık. Tasarruf ruhu böyle olur. Bir de şöyle kızarlardı, 'Ali para harcatmıyor' derlerdi. Fren Ali diyorlardı. Niye? İyi günlerde tasarruf edeceksiniz ki kötü günler geldiğinde harcayacak paranız olsun"