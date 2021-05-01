TFF 1. Lig'in 33. haftasında aynı saatte başlayan 8 mücadele tamamlandı. Zirve için yarışan üç takım da haftayı galibiyetle kapattı. Öte yandan Akhisar Belediyespor; Ankaraspor ve Eskişehir'in ardından 2. Lig'e düşen 3. ekip oldu.

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan maçlar sona ererken Akhisar Belediyespor deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olarak Ankaraspor ve Eskişehirspor'un ardından TFF 2. Lig'e düşen üçüncü ekip oldu.

Zirvedeki ekiplerden Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor maçlarını kazanarak, 34. haftaya 67 puanla girdi ve Süper Lig umutlarını son haftaya taşıdı.

Gelecek hafta Adanaspor Demirspor, Menemenspor ile Giresunspor, Tuzlaspor ile Samsunspor da Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

33. hafta sonuçları:

Adana Demirspor - Balıkesirspor: 3-0

Giresunspor - Akhisar Bld.Spor: 3-0

Samsunspor - Ankaraspor: 3-1

Keçiörengücü - Menemenspor: 4-1

Altınordu - Tuzlaspor: 3-2

Ümraniye - Altay: 0-1

Bandırmaspor - Adanaspor: 3-2

İstanbulspor - Boluspor: 1-1

Eskişehirspor - Bursaspor: 1-5

Puan durumu:

(TFF 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Son takım ise 3,4,5 ve 6. sıradaki ekiplerin oynayacağı play-off maçlarının ardından belli olacak.)

34. hafta fikstürü

Akhisar Bld.Spor-:-Ümraniye

Boluspor-:-Eskişehirspor

Altay-:-Bandırmaspor

Balıkesirspor-:-Altınordu

Menemenspor-:-Adana Demirspor

Bursaspor-:-Ankara Keçiörengücü

Ankaraspor-:-İstanbulspor

Adanaspor-:-Samsunspor

Tuzlaspor-:-Giresunspor