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Bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar

Bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar

Osmangazi Köprüsü'ne yapılan zamdan sonra Avrasya Tüneli geçişine de zam geldi. Peki Avrasya Tüneli ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Dün akşam Karayolları Genel Müdürlüğü Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini duyurmuştu.

Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 24 TL'den 33 TL'ye yükseldi. Motosikletler için ise yeni ücret 14 TL oldu.

Geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü'nde 399 TL'den 555 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 419 TL'den 585 TL'ye yükseltildi. Daha önce 49 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 70 TL oldu.

Bugün ise Avrasya Tüneli'ne zam geldi

Bugün ise Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam geldiğini duyurdu. Yapılan zam ile geçiş ücretleri yap zam ile 112 lirada 156 liraya çıkarıldı.

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