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Trump'tan beyin yakan açıklama: Kadın olsam makyaj yapmak yerine örtünürdüm

Trump'tan beyin yakan açıklama: Kadın olsam makyaj yapmak yerine örtünürdüm

ABD seçimleri öncesi mitinglerine devam eden Donald Trump, yine yaptığı bir açıklamayla dikkatler üzerine çekti. Trump, "Kadın olsam makyaj yapmak yerine örtünürdüm" dedi.

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ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşıyor.  Demokrat Parti'de, mevcut başkan Joe Biden adaylıktan çekilerek, bayrağını yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti. Cumhuriyetçi Parti'de ise eski başkan Donald Trump, seçim kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Trump seçmenlere vaatlerini anlatırken yine gündem olacak ifadeler kullandı. Afganistan'dan çekilmeleri gerektiğine dair konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Afgan kadınları binlerce yıldır örtülüydü. Ne b*k yemeye biz oraya gittik te onlara örtünüzü çıkarın dedik? Bana göre örtünmek makyaj yapmaktan daha pratik. Kadın olsam herhalde örtünürdüm"

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