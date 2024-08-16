Murat Gezici Ümit Özdağ'ı yalanladı: Meral Akşener'e operasyon yapılıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, dinlenilmeyen bir odada, ''Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz" dediği iddia edilen Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, "Böyle bir konuşma olmadı" dedi. Gezici, "Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci” ifadelerini kullandı.

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YouTube’da ‘Bu Kanal’ isimli kanalda gazeteci Mine Özbek’in konuğu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “Meral Hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Kamuoyu araştırmacısı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkâr ederim’ dedi” açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine eski iyi Parti lideri Meral Akşener, kendisini “ihanet” etmekle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve “Erdoğan’ı seçtiren kişi” olmakla itham eden Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğini söylemişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Akşener’in dava açması halinde “gerekeni mahkemede söyleyeceğini” ifade etmiş, ismini vermediğiniz kamuoyu araştırmacısının ismini de söyleyeceğini ifade etmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı ise o ismin Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici olduğunu söyledi. Altaylı, bu bilgiyi "O araştırmacının ismini mahkemede söylerim" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan duyduğunu belirtti.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında Gezici araştırma Başkanı Murat Gezici’nin söz konusu iddialar hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

“Benim üzerimden manipülasyon yapıyor”

Gezici, “Ümit Özdağ’ın bahsettiği gibi bir süreç olmadı” dedi. “Ümit Bey’le bir görüşmem oldu. 2019’da olmuştu. O görüşmede sadece şunu konuştuk: Sayın Akşener’in stratejilerinin yanlış olduğunu anlatıyordu. Zaten kendisi de strateji uzmanı olduğunu, kampanyanın yanlış olduğunu söylüyordu. Partiden de ayrılmamıştı. Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu” diyen Gezici, “Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Ben süreci Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum”

Gezici, “Yüce Türk milletini temsil eden yargı beni mahkemeye çağırdığında da bunları orada da söyleyeceğim. Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci. Akşener ayrılmış gibi görülse de onu rakip olarak görenlerin saldırısı olarak görüyorum. Meral Akşener önemli bir Türk siyasetçisidir. Bu saldırılarla sanki ‘Erdoğan’ı o getirdi, o seçtirdi’ algısı kurularak bir aileye zarar verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

“2019 ya da 2020 yılında görüştük”

Özdağ’ın 2021 yılında gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü görüşmeyi yalanlayan Gezici, “2019 ya da 2020. Kendisinin davet etmesi üzerine görüşmeye gittim. Enstitüsüne davet etmişti. O ziyaret de 20 dakika sürdü. O görüşmede annesi de vardı. Annesi de negatif konuşmalar yaptı ama ben bunlara katılmadığımı söyledim” açıklamasını yaptı.

"Böyle bir konuşma olmadı"

Gezici son olarak “Böyle bir konuşma olmadı. Genel seçimleri değerlendirme toplantısı yaptık. Akşener’le ilgili bir konuşma yapılmadı. Altını çiziyorum: Meral Akşener, Türk siyaseti için hâlâ çok önemlidir” dedi.