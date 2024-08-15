Başakşehir, Konferans Ligi'nde Play-Off'a kaldı

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0'lık skorla yenerek adını Play-Off Turu'na yazdırdı.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Çağdaş Atan yönetmendeki temsilcimiz Başakşehir ile Levan Korghalidze’nin çalıştırdığı Gürcistan ekibi Iberia, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski’nin düdük çaldığı müsabakada Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Başakşehir, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek adını Play-Off Turu'na yazdırdı.