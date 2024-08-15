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Japonya'da "büyük deprem" uyarısı sismik aktivite olmaması üzerine sona erdi

Japonya'da "büyük deprem" uyarısı sismik aktivite olmaması üzerine sona erdi

Japonya hükümeti, 8 Ağustos'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısının sismik aktivite görülmemesi sebebiyle sona erdiğini açıkladı.

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Kyodo News'in haberine göre, hükümet yetkilileri, geçen hafta verilen "büyük deprem" uyarısına ilişkin basın toplantısı yaptı.

Açıklamaya göre, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) uyarının verildiği Nankai Yarığı çevresinde sismik bir aktivite gözlemlenmediğini bildirmesi üzerine söz konusu uyarı sona erdi.

Öte yandan yetkililer, büyük ölçekli deprem ve artçılar konusunda hazırlıklı olunması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Ülkede, 8 Ağustos'ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

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