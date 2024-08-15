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Rapid Wien-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Rapid Wien-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Rapid Wien Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk oluyor.

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Rapid Wien Trabzonspor rövanş maçı bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak. 

Rapid Wien 1-0 Trabzonspor maçı (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

RAPIR WIEN: Hedl, Raux-Yao, Grgic, Burgstaller, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.

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