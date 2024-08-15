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Rapid Wien-Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Rapid Wien Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk oluyor.Abone ol
Rapid Wien Trabzonspor rövanş maçı bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak.
Rapid Wien 1-0 Trabzonspor maçı (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
RAPIR WIEN: Hedl, Raux-Yao, Grgic, Burgstaller, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.