Bakan Hakan Fidan: "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı hitabın ardından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini" belirtti.

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Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, TBMM Genel Kurulundaki hitabının ardından X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda hitap ettiğini kaydeden Fidan, "Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında özgürce yaşayacakları gün elbet gelecektir. Türkiye, haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlanmıştı.