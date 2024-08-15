Sakarya'da dede dehşeti! 25 yaşındaki torununu...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı dedesi tarafından bıçaklanan genç, ağır yaralandı.Abone ol
Gece saatlerinde M.A.T. (25) ile dedesi H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dede, torununu karnından bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Dede H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.