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Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Görüşme, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da biraraya geldi. 

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını bildirmişti.

Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eş başkanlıklarında Ankara'da düzenleneceği belirtilmişti.

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