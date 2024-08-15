Dünyada maymun çiçeği alarmı! Mehmet Ceyhan'dan yeni bir pandemi uyarısı

Maymun çiçeği virüsünün tehditleriyle ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni bir pandeminin yaklaştığını ifade eden Ceyhan, "maymun çiçeği virüsü Türkiye'de yok diyemeyiz" dedi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Maymun Çiçeği virüsünün iki çeşidi olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütünü kırmızı alarma geçiren maymun çiçeği virüsünün TİP1 çeşidinin dünyaya yayıldığını ifade eden Ceyhan, pandemi uyarısında bulundu.

"Türkiye'de maymun çiçeği virüsü yok diyemeyiz!"

İlk kez tgrthaber'in özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görülme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Ceyhan, "Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya değinerek. Bakanlık Türkiye'de henüz tespit edilmedi. Bu demek değil virüs Türkiye'de yok. Henüz tespit edilmedi. Türkiye'de mutlaka maymun çiçeği virüsü vardır ya da yolcularda mevcuttu. Çünkü her gün Afrika'ya uçaklar inip kalkıyor. Temasla bulaşan bir virüs olduğundan henüz tespit edilmemiştir. Ayrıca şöyle bir sorun var. Kaşıntı ve kabartı olan belirtiler diğer su çiçeği ya da sivrisinek ısırmasıyla karıştırılıyor. Bu yüzden belirtileri gösterenler ilk etapta uzmana başvurmuyor" dedi.

Türkiye'de bunun için aktif bir çalışmanın olmadığına ve bunun eksiklik olduğunu da vurgulayan Ceyhan, bir an önce hızla ekiplerin kurulması gerektiğini belirtti. Şimdi olmazsa bile çok yakın zamanda pandemi olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Ceyhan, vatandaşları temas ve toplu yerler konusunda uyardı.

Ceyhan, virüsün belirtilerinin nasıl olduğuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Klinik tablosu şu çiçek hastalığıyla aynı. Belli bir vücut bölgesinde lokalize olmuş tablosu ama çiçek hastalığını unuttuğu için insanlar görmediği için çoğu bilmiyoruz. Su çiçeği diyelim yani su çiçeğindeki gibi böyle içi sıvı dolu baloncuklar oluşur vücutta. Özellikle vücudun temas eden bölgelerinden başlayarak vücuda yayılıyor. Ölüm oranı oldukça yüksek %4 kadar ölüm oranı var. Yani öbüründe 90 binden fazla vakaya 156 ölüm, işte o birinci dalgayı da kattığı için içine düşük çıkıyor. Yoksa sadece bu ikinci dalgaya baktığınızda daha yüksek. Bu bulaşma şekli temas yoluyla tabii. Covid de bir solunum yoluyla bulaşma olduğu için o çok hızlı yayılan bir pandemiydi ama burada da pandemi söz konusu. Çünkü pandemi demek zaten kasalar arası salgın demek."

Maymun çiçeği virüsünün aşısı var mı?

Tip1 maymun çiçeği virüsünün ölümcül olduğunu belirten Ceyhan, virüsün aşısının olduğunu söyledi. ABD'nin ürettiği aşıların maymun çiçeği virüsünde etkili olduğunu belirten Mehmet Ceyhan, "en azından riskli bölgeden ülkemize gelen yolcuları kontrol edilmeli" dedi. Bireysel önlemlerin önemini vurgulayan Ceyhan, temastan ve yabancıların yoğun olduğu yerlerde mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.