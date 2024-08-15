MediaMarkt'tan görme engelli ziyaretçiler için yeni hizmet

MediaMarkt, İstanbul'daki mağazalarının tamamını görme engelli ziyaretçiler için daha erişilebilir hale getirdi. Erişilebilirlik raporları, BlindLook tarafından işlenerek görme engelli ziyaretçiler için sesli yönergelere dönüştürüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yapay zeka teknolojisini kullanarak görme engelli bireylere yönelik sesli destek çözümleri geliştiren BlindLook'la gerçekleştirdiği uzun soluklu işbirliğinin kapsamını genişletti.

İşbirliği kapsamında ilk olarak MediaMarkt'ın mağaza bazında hazırladığı erişilebilirlik raporları, BlindLook tarafından işlenerek görme engelli ziyaretçiler için sesli yönergelere dönüştürüldü. Daha sonra İstanbul'daki 10 pilot mağazasında görme engelli ziyaretçiler için BlindLook deneyimini başlatan MediaMarkt, yeni bir adım atarak bu deneyimi İstanbul'da bulunan 29 mağazasının tamamında uygulamaya başladı.

BlindLook deneyimi sayesinde MediaMarkt'ın İstanbul'daki mağazalarını ziyaret eden görme engelli tüketiciler, sesli yönergeleri takip ederek diledikleri reyonlara artık daha kolay ulaşabilecek.

Halihazırda MediaMarkt'ın mobil uygulamaları ve web sitesinde de görme engelli kullanıcılar için BlindLook'un yapay zeka tabanlı sesli simülasyon desteği sunuluyor.

BlindLook deneyiminin İstanbul'daki tüm MediaMarkt mağazalarını içerecek şekilde genişletilmesiyle birlikte MediaMarkt'ın satış kanallarının tamamı görme engelli tüketiciler için daha kapsayıcı hale geldi. ​​​​​​​